Liverpool : un coach de Ligue 1 pour remplacer Klopp ?

Liverpool se prépare à l’après Jürgen Klopp. Cet été, l’Allemand quittera ses fonctions après onze saisons passées sur les bords de la Mersey. Plusieurs noms sont sur la liste des dirigeants du club anglais, à commencer par Ruben Amorim, même si celui-ci est aussi sur les tablettes de West Ham, ou plus récemment la surprenante rumeur José Mourinho.

Pour l’instant, rien de concret donc, et Liverpool continue de prospecter partout en Europe, et notamment en Ligue 1. Selon The Athletic, Liverpool surveille Paulo Fonseca, l’entraîneur du LOSC. Le technicien portugais est en fin de contrat cet été avec les Dogues, et n’a toujours pas renouvelé son bail. Affaire à suivre !