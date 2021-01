Barca : un candidat à la présidence pessimiste pour Messi

C’est une déclaration qui risque de faire beaucoup parler. Et elle nous vient d’Agusti Benedito, l'un des candidats à la succession de Bartomeu à la présidence, du FC Barcelone. Pour lui, les chances de voir Messi rester en Catalogne cet été ne sont « pas bonnes » alors que l'avenir du sextuple Ballon d'or, du coté de la Catalogne, est toujours aussi flou.

C’est sur la chaîne ESPN qu’Agusti Benedito s’est exprimé sur les dossiers chauds du FC Barcelone et logiquement sur le numéro 10 argentin. « Garder Messi serait la meilleure nouvelle pour le club, mais je ne suis pas très optimiste. (…) J'aurais aimé qu'il dise dans son interview de la semaine dernière que son désir est de rester au club, mais il ne l'a pas fait et maintenant nous devons attendre de voir. La vérité, c'est que je suis pessimiste. » craint le candidat à la présidence. Ces derniers jours, les rumeurs sur un possible intérêt du PSG, mais aussi de Manchester City pour récupérer l’Argentin, refont surface.