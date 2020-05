Lionel Messi a été tout proche de signer à Getafe

Le destin des joueurs, des clubs et des coachs tient souvent à peu de choses. C'est donc le cas pour Lionel Messi, qui aurait pu rejoindre Getafe - sous forme de prêt - en début de carrière, alors que Pep Guardiola aurait aussi pu rejoindre les Azulones et donc ne jamais prendre les commandes du Barça, du moins pas en 2008. C'est le président du club du sud de Madrid qui l'a fait savoir dans des propos rapportés par Marca.

« Lors de la première ou deuxième année de Messi au Barça, on avait presque bouclé son arrivée en prêt à Getafe. Mais à la fin, Rijkaard n'a pas accepté et on est resté sur notre faim », a lancé le patron du club de la banlieue madrilène, ajoutant qu'en 2008, Pep Guardiola aurait aussi pu débarquer en tant que coach, avant de prendre l'équipe première du Barça : « un jour, j'étais en Suisse avec Txiki Begiristain (directeur sportif du Barça à l'époque, NDLR), et le plan était que Laudrup soit coach du Barça et que nous on récupère Guardiola, parce que Laporta (le président, NDLR), n'était pas convaincu par Pep ».