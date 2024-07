Angleterre : Ollie Watkins se compare à Lamine Yamal

Ce dimanche (21h) aura la finale tant attendue de l’Euro 2024 entre l’Espagne et l’Angleterre. Un choc entre une équipe de la Roja, qui a tout raflé sur son passage depuis le début du tournoi, et une sélection des Three Lions qui a éprouvé des difficultés à assumer son statut de favori. Mais peu importe pour les hommes de Gareth Southgate puisque l’essentiel a été assuré grâce notamment à un but libérateur d’Ollie Watkins dans les arrêts de jeu face aux Pays-Bas (2-1). Avant de retrouver l’Espagne, l’attaquant d’Aston Villa a comparé son parcours avec celui de Lamine Yamal, auteur d’un Euro époustouflant. À ce titre, l’Anglais n’a pas tari d’éloges à l’égard de la pépite du Barça.

«Lamine Yamal est un talent incroyable et générationnel. Ce n’est pas souvent que vous marquez un but de l’extérieur de la surface contre la France en demi-finale. Lamine a le monde à ses pieds et oui, il a des kilomètres d’avance sur moi quand j’avais 16 ou 17 ans… Les ailiers en Espagne sont très dynamiques, confiants et directs, mais aussi dans notre équipe, nous avons des buts de tous les côtés et des talents de classe mondiale. Ce sera un match très excitant et j’ai vraiment hâte de le voir, d’en faire partie et j’espère que nous ferons notre travail», a-t-il confié devant la presse.