Tottenham : coup de frein dans le dossier Antonio Conte

Tous les signaux semblaient au vert pour la venue d'Antonio Conte à Tottenham. Les discussions avançaient dans le bon sens à en croire la presse anglaise, et un contrat de trois ans se trouvait dans les tuyaux. Malheureusement, les négociations s'enliseraient depuis quelques heures entre les Spurs et le technicien italien. Selon les informations de Sky Italia, l'ancien coach de l'Inter Milan ne serait plus aussi convaincu par le projet du club londonien.

La suite après cette publicité

En effet, le récent champion d'Italie avec les Nerazzurri estimerait que l'adversité en Premier League et la qualité de l'effectif constitueraient clairement un frein par rapport aux ambitions du président Daniel Levy. Résultat, Antonio Conte s'interroge sur l'opportunité de rallier Londres cet été. Si l'intéressé refusait la proposition, Tottenham se trouverait alors dans une impasse dans le dossier brûlant de l'entraîneur...