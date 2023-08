Aymeric Laporte a donné son accord pour rejoindre Al-Nassr !

L’Arabie saoudite a frappé fort, très fort sur ce mercato estival. Autour des quatre mastodontes que sont Al-Ahli, Al-Hilal, Al-Nassr et Al-Ittihad, la Saudi Pro League s’est grandement renforcée ces dernières semaines grâce au recrutement de nombreuses stars. Et alors que nous sommes dans la dernière ligne droite du mercato estival, la SPL compte encore se renforcer. Auteur d’un début de saison ratée en championnat avec deux défaites inaugurales, Al-Nassr veut rectifier le tir et cela signifie recruter d’autres stars. Le récent vainqueur de la Coupe arabe des clubs a déjà mis la main sur Sadio Mané il y a quelques semaines, et Otavio devrait rejoindre Cristiano Ronaldo à Riyad dans les prochains jours contre 60 millions d’euros.

En plus de Brozovic, Telles ou encore Seko Fofana, cette équipe a fière allure et devrait bientôt accueillir Aymeric Laporte. Alors que la presse britannique faisait état d’un accord entre le club saoudien et Manchester City ces derniers jours, nous pouvons vous confirmer que le joueur a officiellement donné son accord ce dimanche pour rallier le Golfe. A Riyad, le défenseur espagnol de 29 ans percevra 25 millions d’euros par an, alors que son contrat sera d’une durée de trois ans. Des derniers détails sont à régler avant l’officialisation du transfert.