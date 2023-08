Al-Nassr va s’offrir une nouvelle recrue à 60 millions d’euros

La suite après cette publicité

Le football saoudien continue d’attirer toujours plus de joueurs dans son championnat. Et Al-Nassr qui a déjà recruté Cristiano Ronaldo, Seko Fofana, Sadio Mané ou encore Marcelo Brozovic, n’a pas fini son mercato. Loin de là. Selon les dernières informations de la presse portugaise et notamment d’A Bola, le club de CR7 va débourser une nouvelle somme colossale pour un international portugais.

En effet, le FC Porto est en passe de céder pour 60 millions d’euros son joueur Otavio (28 ans). Le club de Riyad doit verser 20 millions d’euros d’avance aux Dragoes, puis 40 millions sur les deux prochaines saisons. Un accord est tout proche d’être trouvé pour ce qui devrait être la plus grosse vente de l’histoire du FC Porto. Rien que ça.