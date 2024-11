PSG : Gonçalo Ramos n’a pas peur

De retour sur les terrains après une longue période d’absence, Gonçalo Ramos a logiquement fait part de son soulagement malgré la défaite des siens face au Bayern Munich. «Ça fait du bien de jouer, c’est un bon sentiment, je suis enfin de retour, je me sens très bien. Malheureusement on a perdu, mais ça fait du bien d’être de retour et je suis prêt à aider l’équipe dans tous les matches que nous avons», tout d’abord lancé le buteur de 23 ans.

Relancé sur la dynamique inquiétante du PSG en Ligue des Champions, l’attaquant portugais a, par ailleurs, conservé un discours optimiste. «Nous sommes tous déçus, mais il n’y a rien de plus à faire ce soir, on est concentrés sur le prochain match. On peut toujours se qualifier au tour suivant, on est concentrés là-dessus. Peur ? Non, nous n’avons peur de rien. On va continuer à travailler. Comme je l’ai dit, ce n’est pas la fin de la Ligue des Champions pour nous. On a encore trois matches à jouer dans les prochains mois, on va travailler dur pour gagner et se qualifier». Voilà qui est dit !