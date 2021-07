Euro 2020, Angleterre : l'incroyable rebond de Jordan Pickford

«Essayer d’être le meilleur Jordan Pickford que je puisse être. C’est tout ce que je peux faire.» En toute simplicité, tel était l'objectif personnel que s'était fixé le dernier rempart infranchissable de l'Angleterre à l'Euro 2020 juste avant le début de la compétition. Alors que les Three Lions ont atteint les demi-finales et qu'ils affronteront le Danemark ce mercredi (21h, à suivre en direct commenté sur FM) pour se hisser en finale d'un championnat d'Europe pour la première fois de leur histoire, le gardien de 27 ans est un élément essentiel à la sélection dirigée par Gareth Southgate. Il y a quelques semaines, il était pourtant difficile d'imaginer un tel scénario réalisable.

Une saison 20-21 compliquée en Premier League

La raison ? Jordan Pickford n'a, à l'image de sa carrière en club de manière globale, pas été d'une régularité monstre tout au long de la saison écoulée, en témoignent ses 90 arrêts en championnat (12e), bien loin des 166 parades de Sam Johnstone avec West Brom. S'il a terminé très fort l'exercice 2020-2021, il a oscillé entre le bon et le moins bon, capable du meilleur comme du pire sur la pelouse. Ce n'est certainement pas Virgil van Dijk qui dira le contraire. Difficile d'effacer de sa mémoire le terrible incident survenu à Goodison Park, un jour de derby de la Mersey entre Toffees et Reds.

Ce 17 octobre 2020, la sortie kamikaze du gardien anglais a provoqué une rupture des ligaments croisés au défenseur néerlandais. S'en sont d'ailleurs suivies de nombreuses réactions violentes sur les réseaux sociaux notamment, où le déferlement de haine à l'égard de Pickford a fait beaucoup de mal mentalement à l'ancien portier de Sunderland. «Jordan est vraiment triste, vraiment désemparé», confiait même son entraîneur de l'époque, Carlo Ancelotti, après la rencontre. Pas de quoi aider le natif de Washington, à la recherche de stabilité mentale.

Pickford travaille avec un psychologue depuis plusieurs mois

Depuis le mois de septembre 2020, Jordan Pickford voyait déjà un psychologue afin de travailler sur sa personnalité, de nature hyperactive, et ainsi être beaucoup plus calme et maître de ses émotions sur le terrain. «Vous savez que dans le football, comme dans tout autre sport, ces petits gains d'un ou deux pour cent - juste pour accroître vos capacités sur le terrain et ce que vous pouvez y accomplir - sont cruciaux. Investir dans son corps est crucial. Qu'il s'agisse de nutrition, de psychologie, de séances en salle supplémentaires. Je pense que ça aide. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser ?», confiait-il dans un entretien accordé au Telegraph juste avant l'Euro début juin.

Le travail commence à payer et cela se ressent de plus en plus pour Jordan Pickford, dont le fait d'être devenu père il y a près de deux ans a forcément contribué à cette transformation. Le dernier rempart des Three Lions et des Toffees est devenu plus régulier, notamment en fin de saison en championnat, et fait preuve de beaucoup plus de sérénité. Des qualités que Pickford affiche justement dans les buts de l'Angleterre depuis le début de l'Euro 2020.

Un Euro en patron

Avant d'affronter le Danemark en demies, les Three Lions n'ont toujours pas encaissé le moindre but depuis le début de la compétition, un exploit réalisé par Gordon Banks lors du sacre au Mondial de 1966 outre-Manche. Jordan Pickford n'y est certainement pas étranger et s'il s'appuie sur une solide défense, il s'est montré décisif durant chacune des cinq rencontres de cet Euro 2020. Notamment face à l'Allemagne, en huitièmes, où les fans anglais se souviendront longtemps de ses deux arrêts devant Werner et Havertz pour permettre à l'Angleterre de battre la Mannschaft pour la première fois depuis 55 ans.

La muraille anglaise a même égalé le record de l'Espagnol Iker Casillas, qui avait lui aussi gardé sa cage inviolée durant cinq matches de rang à l'Euro. Les Three Lions sont même devenus la première équipe dans l'histoire de l'Euro à démarrer la compétition avec 5 clean sheets de rang. De quoi rêver en grand, espérer enfin atteindre une finale d'un Euro, puis de remporter un premier trophée majeur depuis la Coupe du Monde 1966. Avec Jordan Pickford, qui était le joueur le plus clivant de la sélection anglaise avant le début de l'Euro 2020 avec Raheem Strerling (lui aussi décisif), la bande emmenée par Gareth Southgate dispose en tout cas d'un véritable atout sur sa ligne de but pour aller au bout de cet Euro 2020. Tout en conjurant le mauvais sort qui frappe la sélection anglaise et ses gardiens depuis bien des années.