Liverpool : le diagnostic est tombé pour Virgil van Dijk

C'est une des scènes d'Everton-Liverpool (2-2) qui a provoqué un gigantesque tollé en Angleterre. Dans les premières minutes du match, Jordan Pickford réalisait une sortie plus qu'hasardeuse et découpait littéralement Virgil van Dijk. Le défenseur central néerlandais se plaignait longuement du genou avant d'essayer de reprendre sa place sur le pré.

Malheureusement, le principal protagoniste devait rendre les armes face à une douleur devenue insupportable. Van Dijk cédait donc sa place dès la 11ème minute à Joe Gomez, laissant présager le pire sur son état de santé. La staff médical n'avait d'ailleurs pas trainé, en envoyant son joueur à l'hôpital pour passer un scanner. Les Reds n'écartaient alors pas de graves lésions ligamentaires.

Depuis son arrivée en 2018 en provenance de Southampton, l'international néerlandais avait disputé les 74 matchs de Liverpool en Premier League. Une statistique qui en dit long sur son importance aux yeux de Jürgen Klopp. Rapidement, les premières indiscrétions évoquaient une rupture du ligament croisé antérieur. Après un suspens insoutenable, les pensionnaires d'Anfield Road ont enfin effectué un point médical sur leur défenseur central.

Virgil van Dijk will undergo surgery on the knee injury sustained during Saturday’s 2-2 draw at @Everton.



Following surgery, Virgil will begin a rehabilitation programme to enable him to reach full fitness as soon as possible.



You'll come back stronger, @VirgilvDijk 💪