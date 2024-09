Liga : Giovani Lo Celso offre la victoire au Betis contre l’Espanyol

Suite de la 8ème journée de Liga, le Real Betis accueillait en Andalousie le club de l’Espanyol Barcelone, sur la pelouse du stade Benito Villamarín. Un match plutôt équilibré qui a finalement été remporté par les locaux, plus efficaces et réalistes devant le but. En effet, avec l’ouverture du score tardive de Giovani Lo Celso (85e), les Verdiblancos ont empoché trois points précieux, alors que Ez Abde a raté un pénalty en première période.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Betis 12 8 1 3 3 2 8 7 17 Espanyol 7 8 -5 2 1 5 7 12

Au classement, le Real Betis grimpe provisoirement à la 8ème place, tandis que l’Espanyol continue sa chute vers la zone rouge avec cette inquiétante 17ème position. Le weekend prochain, les Verdiblancos affronteront le riva du Séville FC pour le Derby de la ville sur la pelouse des Rojiblancos, alors que les Pericos joueront à domicile face à Majorque, lors de la 9ème journée du championnat espagnol.