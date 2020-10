FC Barcelone - Real Madrid Streaming : comment regarder le match en direct

Le grand rendez-vous bi-annuel du football espagnol est arrivé ! Ce premier Clasico de la saison en Liga entre le FC Barcelone et le Real Madrid promet du spectacle, d'autant plus qu'il est, comme la saison passée, presque impossible de désigner un favori ! Les deux équipes affichent des formes similaires en championnat et ont toutes les deux pris un bouillon le week-end dernier. Le Barça est tombé à Getafe tandis que la Casa Blanca a mordu la poussière face à Cadix. Depuis, le club catalan s'est refait la cerise (5-1) face au modeste Ferencvaros, tandis que l'équipe madrilène a sombré face au Shakhtar Donetsk à domicile. Si Ronald Koeman et les fans du FC Barcelone pourront compter sur un trio Lionel Messi, Philippe Coutinho, Ansu Fati très inspiré, Zinedine Zidane et les Merengues devront retrouver des couleurs et des joueurs en forme tels que Karim Benzema, qui n'a inscrit qu'un but en six matches ou un Sergio Ramos absent mercredi, mais qui pourrait revenir au Camp Nou. On peut dire donc que les Blaugranas sont légèrement favoris face aux Merengues. Mais le champion du monde 98, qui n'a jamais perdu au Camp Nou (2 victoires et 3 nuls en 5 matches) devra trouver le moyen pour remotiver ses troupes, sous peine de voir son avenir au Bernabéu sérieusement remis en question.

À noter que cette rencontre, qui sera diffusée dans le monde entier, sera disponible en France sur les canaux habituels, à savoir sur beIN Sports, comme les fans français de la Liga en ont pris l’habitude depuis plusieurs saisons. Rappelons que les droits du championnat espagnol sont toujours la propriété de la chaîne qatarie qui diffusera en direct la rencontre opposant la formation dirigée par Josep Bartomeu et celle présidée par Florentino Perez sur beIN Sports 1 à 16h ce samedi dans un stade qui sera à huis clos, crise sanitaire oblige. Toutefois, si vous êtes un supporter du club catalan ou du club madrilène et que vous n’avez pas accès à votre télévision, sachez qu’il est possible de suivre ce match Barça vs Real Madrid en streaming en live et en direct en toute légalité.

Regarder le match de foot FC Barcelone - Real Madrid en streaming

Il faut savoir que les détenteurs de droits TV multiplient les offres OTT et retransmissions directement sur ordinateur, tablette sans oublier sur téléphone portable. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur Canal+ qui propose une solution couplée à 25 € par mois pour Canal+ et beIN Sports (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée à votre besoin, l’endroit où vous allez regarder cet affrontement 100% cador espagnol ou le choix de vos équipements. Le stream, disponible en haute qualité via l’application BeIN Sports, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur, votre tablette sans oublier votre smartphone.

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce FC Barcelone - Real Madrid directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre de prestige installé tranquillement sur votre canapé pour peu que vous ayez un Wifi de bonne qualité ou une bonne connexion 4G. Le plus beau choc qui existe en Espagne voire même en Europe, sera dirigé par Martinez Munuera. Cet arbitre de 38 ans aura droit à son baptême du feu, puisqu'il n'a jamais arbitré un Clasico. Voilà qui promet.

