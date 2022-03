Dimitri Rybolovlev va tout changer à l'AS Monaco !

La suite après cette publicité

Ces derniers mois, l'AS Monaco semble très loin du niveau des premières places. Et le changement d'entraîneur en janvier dernier n'a strictement rien changé. Déjà à la peine en Championnat sous Niko Kovac, l'arrivée de Philippe Clement n'a pas vraiment arrangé les choses, au contraire. Le technicien belge n'a pas su insuffler un vent de fraîcheur à son groupe et les derniers résultats le prouvent. En plus d'une très décevante élimination en 8eme de finale de Ligue Europa face à Braga, le club de la principauté n'a remporté qu'un seul de ses 8 derniers matchs.

Des résultats très loin d'être à la hauteur des investissements des derniers mercatos. Devant cette situation, le président du club Dimitri Rybolovlev semble avoir atteint ses limites de tolérance. Il estime que Monaco doit être capable de concurrencer le PSG comme en 2017. Selon les informations de l'Équipe, le propriétaire russe ne veut plus continuer avec les hommes en place à Monaco et veut simplement tout changer. De l'entraîneur, au directeur sportif en passant par le vice-président.

Philippe Clement n'est pas sûr de passer la trêve

Les deux premières cibles de Dimitri Rybolovlev sont le vice-président Oleg Petrov et le directeur sportif Paul Mitchell. La politique du club depuis la nomination de l'Anglais au poste de DS ne satisfait pas du tout le propriétaire russe. Surtout que ses choix n'ont pas du tout été efficaces. Le quotidien français précise que la nomination de James Bunce en tant que directeur de la performance (en octobre 2020) a eu du mal à passer. Ce dernier était d'ailleurs en conflit avec Niko Kovac. Le coach croate reprochait notamment la trop grande influence de Bunce dans la préparation physique.

Mais ce n'est pas tout. Petrov et Mitchell ne seront pas les seuls à quitter le navire. Ce sera aussi le cas de Philippe Clement, arrivé il y a à peine deux mois à la tête de Monaco. Le technicien belge n'a jamais su atteindre ses objectifs (se rapprocher du podium rapidement). Et son échec est forcément lié au choix de Mitchell de licencier Kovac pour l'installer lui. La vision et le discours de l'ancien coach du Club Bruges sont aussi très loin de ce qu'attend Dimitri Rybolovlev. Il n'est d'ailleurs pas impossible que Philippe Clement soit licencié à la trêve comme le précise l'Équipe. Le propriétaire russe s'active déjà pour trouver les successeurs des trois hommes. L'AS Monaco a démenti ces informations.