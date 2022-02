Lille-Metz : José Fonte dézingue l'arbitre du match

Ce vendredi, Lille a été tenu en échec par Metz lors de la 25eme journée de Ligue 1 (0-0). Un match très peu animé et qui s'est enflammé dans les derniers instants. L'arbitre de la rencontre, Bastien Dechepy, sanctionnait plusieurs Lillois et distribuait même un carton rouge à Zhegrova. Il excluait aussi Frédéric Antonetti qui en était venu aux mains avec le directeur technique lillois Sylvain Armand. Mais pour José Fonte, les tensions sont uniquement la faute de l'arbitre du match.

La suite après cette publicité

«C'est l'arbitre qui cause les tensions. Ce n'est que lui. C'est normal d'avoir de l'engagement ou des tacles dans un match. Après si on ne laisse pas jouer au foot, qu'on siffle à chaque fois, on ne jouera pas. Si on ne nous laisse pas mettre des tacles intenses ou des tacles simples, on ne jouera jamais. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas du tout content de l'arbitrage. Après on n'a pas fait un bon match, c'est clair», a lancé le défenseur portugais au micro de Prime Video.