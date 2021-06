Euro 2020 : le premier but en sélection d’Aymeric Laporte !

La suite après cette publicité

Pour sa quatrième sélection avec l’Espagne, Aymeric Laporte a inscrit son premier but avec la Roja. Lors de la rencontre entre l’Espagne et la Slovaquie, le défenseur de Manchester City a mis le but de break.

Après un cafouillage dans la défense slovaque, Aymeric Laporte en a profité pour placer un coup de tête imparable pour le gardien Martin Dubravka (45e). Un but important qui permet à l’Espagne de se mettre à l'abri juste avant la mi-temps.