La nouvelle polémique entre le Real Madrid et l'Atlético met le feu à l'Espagne

Le Real Madrid vient de gagner la Liga, et a un match crucial face à Manchester City en Ligue des Champions mercredi soir. Mais l'Espagne du foot n'a visiblement que faire du 35e sacre national des Merengues, ni même des difficultés de l'Atlético de Madrid en championnat. Médias et supporters n'ont qu'un mot à la bouche : « le pasillo ». Le couloir, ou la haie d'honneur, en contexte footballistique.

En Espagne, comme dans bien d'autres pays, la tradition veut que l'équipe qui affronte un adversaire qui vient de gagner un titre lui rende hommage avec cette haie d'honneur. Sauf que le premier match du Real Madrid en Liga après son sacre du week-end dernier tombe... face à l'Atlético de Madrid, au Wanda Metropolitano qui plus est. Autant dire que les troupes de Diego Simeone et les fans colchoneros vivraient une sacrée humiliation si la bande de Koke et Antoine Griezmann venait à saluer les Merengues de la sorte... Visiblement, du côté des Colchoneros, on n'a de toute manière pas l'intention de saluer le Real.

L'Atlético refuse de rendre hommage au Real Madrid

« Certains veulent transformer ce qui était un geste de reconnaissance envers le champion en un péage public que doivent payer ses rivaux, imprégné d'un arôme d'humiliation. Sous aucun concept, l'Atlético de Madrid va collaborer à cette tentative de raillerie », a lancé l'Atlético dans un communiqué envoyé aux médias, confirmant ainsi certaines sorties de joueurs comme Jan Oblak ou José Maria Giménez, qui avait expliqué que « le Real Madrid est juste champion » mais que « les joueurs rojiblancos respectent leurs supporters ».

Le sujet divise en tout cas, et sur les plateaux des émissions de foot à la TV et la radio, on ne parle que de ça. « Je pense que l'Atlético doit le faire. Et s'il ne le fait pas, le Real Madrid doit tout faire pour le priver d'Europe (l'Atlético est quatrième et pas encore assuré de jouer la LdC, NDLR) », a par exemple lancé le célèbre présentateur de l'émission El Chiringuito Josep Pedrerol. En face, les journalistes plutôt pro-Atlético et même ceux qui sont pro-Barça - des polémiques du genre ont existé par le passé entre Catalans et Merengues - ne voient pas les choses de cet œil là... Si les joueurs du Real Madrid ne semblent pas vraiment inquiets par ce sujet, à l'image des propos de Luka Modric ce mardi en conférence de presse, nul doute que l'entrée des deux équipes sur la pelouse sera scrutée de très près et fera couler beaucoup d'encre, quoi qu'il se passe...