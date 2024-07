Man Utd confirme le départ de Donny van de Beek à Girona

Il y a du mouvement du côté de Manchester United. Tandis que le club mancunien est en passe d’accueillir dans ses rangs Joshua Zirkzee, auteur d’une saison exceptionnelle avec Bologne en Italie, un autre international néerlandais vient quant à lui de plier bagages, à savoir Donny van de Beek. De retour dans le nord de l’Angleterre à l’issue d’un prêt non concluant à l’Eintracht Francfort, l’ancien crack de l’Ajax Amsterdam met officiellement un terme à une éprouvante expérience chez les Red Devils. Ce jeudi, la formation anglaise a confirmé le départ du milieu de terrain de 27 ans.

La suite après cette publicité

«Donny van de Beek a définitivement rejoint Gérone en Liga. Le milieu de terrain a remercié les fans des Reds Devils pour leur chaleur et leur soutien pendant son séjour à Old Trafford, qui a commencé lorsqu’il a signé de l’Ajax en 2020. Marquant un but à ses débuts, contre Crystal Palace, il a fait 36 apparitions, toutes compétitions confondues, lors de sa première campagne en tant que Red. Au total, il a joué 62 fois, marquant également lors du match à l’extérieur à Watford en 2021, mais a eu deux périodes de prêt loin du club», peut-on lire dans un communiqué officiel. Ainsi, Donny van de Beek prend la direction de Girona, sensation du dernier exercice en Liga et qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine. À noter qu’il s’est engagé jusqu’en juin 2028 avec les Blanquivermells.