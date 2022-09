C4 : l'OGC Nice accroché à Belgrade, West Ham s'en sort à Silkeborg, Villarreal s'impose à Be'er Sheva

Suite de la deuxième journée de la Ligue Europa Conference sur huit pelouses différentes en ce jeudi soir. Après les revers de Monaco et Nantes en C3, l'OGC Nice, en tant que seul représentant français dans cette C4, se déplaçait sur la pelouse du Partizan Belgrade et ainsi tenter d'éviter une quatrième défaite au football tricolore pour cette dernière journée de Coupe d'Europe avant la trêve internationale. Niçois et Belgradois se sont finalement quittés sur un match nul et restent respectivement deuxièmes et troisièmes de la poule A.

Dans les autres rencontres de la soirée, West Ham, toujours leader de la poule B, a assuré l'essentiel chez la formation danoise de Silkeborg, avec notamment une passe décisive de l'ancien Lyonnais Cornet. Malgré un penalty raté en fin de match de Danjuma, Villarreal s'est imposé en Israël face à Be'er Sheva et prenait la tête du groupe C. Enfin, dans le groupe A, l'Istanbul Basaksehir n'a fait qu'une bouchée de la Fiorentina, grâce à un doublé de l'ex-Sochalien Gurler, auteur d'un doublé.

Les résultats complets du multiplex

Groupe A :

Basaksehir 3-0 Fiorentina : Gurler (57e, 71e), Traore (90e)

RFS 0-2 Hearts : Shankland (sp 43e), Forrest (90+3e)

Groupe B :

Silkeborg 2-3 West Ham : Kusk (5e), Tengtedt (75e) / Lanzini (sp 13e), Scamacca (25e), Dawson (38e)

Steaua Bucarest 0-0 Anderlecht

Groupe C :

H. Beer Sheva 1-2 Villarreal : Hatuel (63e) / Morales (sp 28e), Baena (67e)

Lech 2-1 Austria Vienne : Ishak (28e), Skoras (64e), Velde (76e, 90e) / Braunoder (29e)

Groupe D :

Cologne 4-2 Slovacko : Adamyan (10e), Dietz (42e), Ljubicic (sp 65e, 74e) / Kalabiska (49e), Petrzela (52e)

Partizan Belgrade 1-1 OGC Nice : Diabate (60e) / Bryan (2e)