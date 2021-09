Amine Adli explique pourquoi il a privilégié Leverkusen au Bayern

À 21 ans, Amine Adli a quitté Toulouse après de longues semaines de conflit avec son club. Libre de tout contrat en 2022, le meilleur joueur du dernier exercice de Ligue 2 a finalement signé au Bayer Leverkusen. Également courtisé par le Bayern Munich ou le VfL Wolfsburg, l’ancien Toulousain a expliqué à Kicker pourquoi il a choisi Leverkusen et pas le Bayern.

«J'ai choisi Leverkusen après avoir discuté avec l'entraîneur. Il m'a expliqué les objectifs du club et m'a dit qu'il y avait une grande attention sur les jeunes joueurs ici. L'équipe est très jeune. Ce sont toutes des choses qui ont fait la différence pour Leverkusen. J'ai pris la décision entre Leverkusen et le Bayern au dernier moment. Je pense que le projet ici au Bayer est très intéressant. Ensuite, j'ai parlé à ma famille et le choix s'est finalement porté sur Leverkusen. Tout s'est passé très vite», a-t-il indiqué.