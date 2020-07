Liga : Séville enchaîne grâce à Lucas Ocampos

Le FC Séville est toujours dans la course au podium. Laborieux vainqueurs ce lundi soir, lors de la 34e journée de Liga, d'Eibar 1-0, les Andalous restent 4e mais avec cette fois deux points de moins seulement que l'Atlético de Madrid. Les Basques sont eux toujours en danger avec leur 16e place, même si le maintien semble se profiler puisqu'ils possèdent six unités d'avance sur le premier relégable.

Auteur d'une très belle saison pour sa première année en Espagne, Lucas Ocampos a de nouveau brillé ce soir. C'est lui qui a inscrit l'unique but de la rencontre à la 56e. L'ancien Marseillais et Monégasque a marqué là son 13e but en Liga, renforçant son statut de meilleur artilleur de son équipe. L'Argentin a même terminé les dernières secondes de la rencontre dans les buts pour remplacer un Vaclik blessé, alors que Lopetegui avait déjà effectué ses 5 changements.