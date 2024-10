Manchester City répond sèchement aux accusations de Benjamin Mendy

Benjamin Mendy a retrouvé depuis quelques jours Manchester City. Mais ces retrouvailles n’ont pas lieu sur un terrain de football mais dans un tribunal. En effet, le Français, qui a été reconnu non-coupable dans une affaire de viols et d’agressions sexuelles le 14 juillet 2023, s’attaque désormais à son ancien employeur. L’ex de l’OM et de Monaco reproche aux Skyblues de ne pas lui avoir versé durant plusieurs mois son salaire de 7,1 M€ par saison alors qu’il attendait son procès. Bien décidé à récupérer son argent (on parle d’un peu plus de 13 M€), Mendy est engagé dans un bras de fer judiciaire avec les pensionnaires de l’Etihad Stadium. Le Telegraph a d’ailleurs publié lundi les déclarations écrites du Frenchy concernant l’écurie de Premier League et la gestion de son cas personnel.

Les lourdes accusations du Français

« Plusieurs joueurs de l’équipe première de Manchester City, dont le capitaine du club, étaient tous présents aux fêtes auxquelles j’ai assisté et que j’ai organisées (…) Nous avons tous bu de l’alcool. Nous avons tous eu des relations occasionnelles avec des femmes. Nous avons tous enfreint les restrictions liées au Covid-19. Cela n’excuse pas mon comportement, mais je pense qu’il est injuste que Manchester City me prenne pour cible de la manière dont ils l’ont fait. La différence entre moi et les autres joueurs de Manchester City, c’est que c’est moi qui ai été faussement accusé de viol et humilié publiquement (…) Je ne peux m’empêcher de penser que le club essaie de faire croire que j’agissais de manière imprudente, et que ma prétendue imprudence m’a conduit à être arrêté pour des crimes que je n’ai pas commis. Je voudrais juste souligner qu’à l’époque en question, je ne faisais rien de différent de plusieurs joueurs de l’équipe première de Manchester City. »

Il a précisé par la suite : « j’étais tout aussi prêt, disposé et capable d’accomplir mes devoirs que les autres joueurs de Manchester City dont Manchester City savait qu’ils avaient assisté aux fêtes et qui, du point de vue de Manchester City, ont agi de manière imprudente. Je ne suis cependant pas au courant que Manchester City ait déduit ou suspendu le salaire de l’un des autres joueurs, même lorsqu’il était de notoriété publique que ces joueurs avaient assisté aux fêtes. Je trouve donc incroyablement injuste que Manchester City m’ait effectivement écarté de l’équipe alors que je ne faisais rien de différent du reste de l’équipe.» Benjamin Mendy, qui a indiqué que plusieurs anciens coéquipiers l’avaient aidés financièrement (Raheem Sterling, Riyad Mahrez et Bernardo Silva), a reçu une réponse hier de la part des champions d’Angleterre, par la voix de leur avocat Sean Jones.

Man City reste solide sur ses appuis

Lors de l’audience qui s’est déroulée à Manchester, il a indiqué au sujet du joueur, qui écoutait ses propos par liaison vidéo : «l’essence de l’argument de M. Mendy est que son contrat crée un aléa moral. Je peux me comporter de manière aussi irresponsable que je le souhaite, je peux ignorer toutes les règles, à la fois juridiques, du club et du bon sens au point que mon comportement aboutit à la prison. Il essaie de faire d’un aléa moral une vertu. Il a dit : "cela ne devrait en aucun cas affecter mon droit à la paie. Il ne devrait y avoir aucune conséquence à mon comportement. Le contrat de travail est en son cœur un accord travail/salaire. Il devrait être capable de jouer et il n’a pas pu à cause de son comportement. Nous ne sommes pas ici en train de dire qu’il a commis des viols et des agressions et qu’il n’a pas été présumé coupable. Ce ne sont pas les allégations en soi, c’est la façon dont il s’est comporté sous caution de la police qui a rendu la détention inévitable. La culpabilité est très claire. Il avait, en tout ou en partie, contribué à l’empêchement de ses fonctions. »

L’avocat de City a ajouté : «la question de savoir si son salaire était payable n’est pas une question de discipline. La raison n’est pas qu’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire, mais parce qu’il n’a pas été en mesure d’exercer ses fonctions.» Il a ensuite précisé que l’argument avancé par Mendy, concernant le fait que ses anciens coéquipiers participaient également aux fêtes, était «un leurre» car ils étaient toujours « prêts, capables et disposés » à jouer et à s’entraîner. Manchester City, «qui nie avoir enfreint le droit du travail et assure que le joueur a violé son contrat en jetant le discrédit sur le club et en se livrant à un comportement qui l’a empêché de jouer ou de s’entraîner» selon The Sun, ne compte pas se laisser faire. Le tabloïd anglais rappelle que lundi, Omar Berrada (ancien directeur des opérations football de City) a nié avoir déclaré à l’agent du Français que le latéral gauche percevrait son salaire si jamais il était libéré. Le bras de fer continue…