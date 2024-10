Les lourdes accusations de Benjamin Mendy sur Manchester City et ses anciens coéquipiers

La vie sans football. Durant deux ans, Benjamin Mendy (30 ans) a vécu loin du rectangle vert. On ne pensait d’ailleurs pas forcément le revoir jouer de sitôt. Mais finalement, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille et de l’AS Monaco a refoulé les pelouses de Ligue 1 l’an dernier sous le maillot du FC Lorient. Un club qui lui a ouvert ses portes quelques mois seulement après la fin d’un calvaire long de deux ans pour le latéral tricolore. Tout a commencé en 2021, lorsqu’il a été accusé de viol et de tentatives de viol par six jeunes femmes à Manchester. Rapidement, Mendy avait démenti. Mais il a été envoyé en prison durant 4 mois avant d’être libéré sous caution en attendant son procès.

La suite après cette publicité

Mendy charge les Citizens

Finalement, il a été reconnu non-coupable le 14 juillet 2023. Un soulagement pour le joueur, qui a fondu en larmes à l’annonce du verdict et remercié Dieu à sa sortie du tribunal de Chester. L’arrière-gauche, qui a donc rechaussé les crampons à Lorient, a tout fait pour reprendre une vie "normale". Mais il est aussi décidé à se défendre. Il a donc traîné son ancien club, Manchester City, devant les tribunaux puisqu’on a refusé de lui payer son salaire de 6 M$ (un peu plus de 7,1 M€) par an, durant deux ans, en attendant son procès. Le Frenchy veut donc récupérer son dû. Ce lundi, The Telegraph dévoile des déclarations écrites de Mendy, contenues dans un dossier de preuves supplémentaires. Il y évoque sa situation tout en pointant du doigt les Skyblues et ses anciens coéquipiers qui, selon lui, ont aussi pris part aux fêtes qu’il a organisées.

À lire

Les confessions de Benjamin Mendy sur son calvaire financier

« Plusieurs joueurs de l’équipe première de Manchester City, dont le capitaine du club, étaient tous présents aux fêtes auxquelles j’ai assisté et que j’ai organisées (…) Nous avons tous bu de l’alcool. Nous avons tous eu des relations occasionnelles avec des femmes. Nous avons tous enfreint les restrictions liées au Covid-19. Cela n’excuse pas mon comportement, mais je pense qu’il est injuste que Manchester City me prenne pour cible de la manière dont ils l’ont fait. La différence entre moi et les autres joueurs de Manchester City, c’est que c’est moi qui ai été faussement accusé de viol et humilié publiquement.»

La suite après cette publicité

Il pointe du doigt son ancien club

Le Français, qui ne nomme personne directement, met ses coéquipiers ou anciens coéquipiers dans une situation délicate. Au moment des faits, le Telegraph rappelle que Fernandinho était le capitaine. Les années précédentes, Vincent Kompany et David Silva avaient porté le brassard. Représenté par l’avocat Nick De Marco, qui est un spécialiste de type d’affaires, Mendy va assister à une audience de deux jours qui déterminera si les Mancuniens doivent lui verser ou non les indemnités qu’il réclame (les salaires impayés entre septembre 2021 et juillet 2023). D’ailleurs, il a chargé Man City. « Je ne peux m’empêcher de penser que le club essaie de faire croire que j’agissais de manière imprudente, et que ma prétendue imprudence m’a conduit à être arrêté pour des crimes que je n’ai pas commis. Je voudrais juste souligner qu’à l’époque en question, je ne faisais rien de différent de plusieurs joueurs de l’équipe première de Manchester City. »

Il a ajouté : « j’étais tout aussi prêt, disposé et capable d’accomplir mes devoirs que les autres joueurs de Manchester City dont Manchester City savait qu’ils avaient assisté aux fêtes et qui, du point de vue de Manchester City, ont agi de manière imprudente. Je ne suis cependant pas au courant que Manchester City ait déduit ou suspendu le salaire de l’un des autres joueurs, même lorsqu’il était de notoriété publique que ces joueurs avaient assisté aux fêtes. Je trouve donc incroyablement injuste que Manchester City m’ait effectivement écarté de l’équipe alors que je ne faisais rien de différent du reste de l’équipe.» Remonté contre Manchester City, le Français espère recevoir une bonne nouvelle.

La suite après cette publicité

Il a été aidé financièrement par des coéquipiers

D’autant que le joueur, qui a dû vendre son manoir du Cheshire pour couvrir les frais juridiques, les factures et les pensions alimentaires après que son salaire ait été retenu, a dû emprunter de l’argent. Celui qui a reçu l’aide financière de son agent, Meïssa N’diaye selon l’Evening Standard, a aussi pu compter sur des coéquipiers à l’époque. « J’ai eu du mal à payer ma pension alimentaire, je me sentais mal. Raheem Sterling, Bernardo Silva et Riyad Mahrez m’ont tous prêté de l’argent pour m’aider à essayer de payer mes frais juridiques et à subvenir aux besoins de ma famille.» Seul à présent face à son ancien club Benjamin Mendy attend maintenant que la justice tranche.