Pays-Bas : Frank de Boer nommé sélectionneur !

Le 19 août dernier, Ronald Koeman est officiellement devenu l'entraîneur du FC Barcelone, quittant ainsi son poste de sélectionneur des Pays-Bas. Depuis, la fédération néerlandaise était en quête de son successeur. Elle a finalement trouvé son bonheur.

La suite après cette publicité

«Frank de Boer a été nommé entraîneur national de l'équipe nationale néerlandaise. L'ancien international âgé de 50 ans sera à la tête des Oranje pendant les deux prochaines années, jusqu'au championnat du monde au Qatar, qui se tiendra à l'automne 2022. De Boer commencera son travail pour la KNVB avec effet immédiat et il sera donc déjà sur le banc lors du prochain match d'exhibition contre le Mexique et des duels de la Ligue des Nations contre la Bosnie-Herzégovine et l'Italie.» De Boer a coaché l'Ajax Amsterdam, l'Inter Milan, Crystal Palace et Atlanta.