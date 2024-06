Portugal - Tchéquie : les compositions officielles

C’est la fin de cette première journée de la phase de groupe de cet Euro en Allemagne avec un Portugal - Tchéquie au Leipzig Stadium à 21h pour conclure (rencontre à suivre sur Foot Mercato). Meilleure attaque des qualifications, le Portugal arrive en Allemagne en tout qu’outsider mais avec un effectif fourni pour aller au bout de la compétition. Avec un Cristiano Ronaldo toujours là, les Portugais doivent assurer leur statut face à la Tchéquie. Des Tchèques qui ont terminé 2ème de leur groupe de qualifications derrière l’Albanie et devraient batailler avec la Turquie pour se qualifier en huitièmes de finale.

La suite après cette publicité

Côté compositions, Roberto Martinez aligne un onze assez offensif avec un milieu composé de Vitinha, Fernandes et Bernardo, Nuno Mendes et Cancelo en pistons puis un duo Ronaldo - Leão devant. Une défense à 3 avec l’indéboulonnable Pepe entouré de Dalot et Dias. La Tchéquie jouera aussi avec une défense à 3 composée de Krejci, Hranac et Holes. Coufal et Doudera sur les côtés et Schick épaulé de Kuchta en attaque.

Les compositions d’équipes :

Portugal : Costa - Dalot, Pepe, Dias - Cancelo, Bernardo Silva, Vitinha, Bruno Fernandes, Nuno Mendes - Ronaldo (cap.), Leão.

Tchéquie : Stanek - Krejci, Hranac, Holes - Coufal, Sulc, Soucek (cap.), Provod, Doudera - Schick, Kuchta.