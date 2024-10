Barça : la date du retour de Ronald Araujo enfin connue

Absent des terrains depuis le 7 juillet dernier et le quart de finale de Copa América entre l’Uruguay et le Brésil, Ronald Araújo continue de travailler à l’entraînement pour revenir sur les terrains avec le FC Barcelone. Blessé à l’ischio-jambier, l’international uruguayen va devoir encore attendre avant de réintégrer le groupe de Hansi Flick. D’après Sport, Araújo fera son retour d’ici au mois de décembre. Durant ce mois-ci, le FC Barcelone disputera la Supercoupe d’Espagne, en Arabie saoudite, jouera ses deux dernières rencontres de la première phase de la Ligue des champions et deux matchs de la Copa del Rey, en plus de la Liga.

Le potentiel retour d’Araujo serait donc très bénéfique au Barça. En attendant, Hansi Flick a loué son caractère et son influence dans les vestiaires et a hâte de le revoir les pelouses. « Je vais revenir comme un taureau. Je progresse très bien et cela me rend heureux. Cela n’a pas été facile, mais j’ai beaucoup appris, physiquement et mentalement. La récupération se passe bien. Je suis très heureux, le club est surpris de mon évolution », a de son côté indiqué le défenseur de 25 ans, qui a déjà porté le maillot du Barça à 150 reprises depuis 2020.