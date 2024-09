Ligue 1 : l’OM concède sa première défaite de la saison contre Strasbourg

Après l’euphorie, l’OM devait revenir sur Terre ce dimanche soir sur la pelouse de Strasbourg. Dimanche dernier, le club de la Canebière avait réussi un coup de maître en allant chercher une victoire inoubliable sur la pelouse de l’OL (2-3). Dès lors, il fallait enchaîner en Alsace. Pour ce faire, Roberto de Zerbi décidait d’aligner une équipe-type avec notamment Ismaël Koné dans l’entrejeu, Adrien Rabiot sur le banc pour sa première et Derek Cornelius pour remplacer Leonardo Balerdi en charnière centrale. De l’autre côté, Liam Rosenior a également fait du classique, mais a décidé de titulariser Diego Moreira au poste de défenseur gauche pour contenir au maximum les offensives de Mason Greenwood. D’entrée, les locaux ont bousculé leurs visiteurs. Bien plus volontaires et appliquant un pressing très dérangeant pour la relance phocéenne, les Strasbourgeois ont réalisé une entame parfaite. Dès lors, en se procurant les meilleures occasions de la rencontre, le RCSA avait à cœur d’ouvrir la marque pour récompenser leurs bonnes idées. Problème, les pensionnaires de la Meinau se sont heurtés à un Geronimo Rulli en feu. Déjà brillant la semaine passée à Lyon, l’Argentin a récidivé en première période à travers plusieurs interventions salvatrices (15e, 18e, 33e). Et même quand l’ancien du MHSC pouvait être pris à revers, les coéquipiers d’Emanuel Emegha se montraient trop maladroits à l’instar du Néerlandais, parfois trop égoïste (28e). Pour autant, Strasbourg a finalement été récompensé de sa belle première période. Largement dominateurs, les Alsaciens ont appuyé sur le côté gauche qui faisait mal pour ouvrir le score. Auteur d’un superbe dédoublement dans le dos de la défense phocéenne, Diego Moreira a été servi dans la surface. L’ancien Lyonnais, en forme ce soir, ne s’est pas fait prier pour tromper Rulli entre les jambes et inscrire son premier but en professionnel (1-0, 40e).

Rigoureux et bien plus emballants tant tactiquement que techniquement, les locaux sont donc rentrés aux vestiaires avec un avantage au score logique face à un OM amorphe. En début de seconde période, Marseille avait donc à cœur de revenir dans la partie et tout simplement de rentrer dans sa rencontre. Battu tactiquement par son homologue strasbourgeois, Roberto de Zerbi a continué de faire confiance à son onze de départ. Ne pouvant compter sur un Elye Wahi encore invisible ce dimanche, les Phocéens ont pu miser sur un Mason Greenwood inspiré pour mettre la pression sur le RCSA. Finalement, la tentative de l’Anglais sur un centre en retrait d’Amine Harit a été repoussée par un Petrovic bien vigilant (55e). En s’appuyant sur l’entrée d’Adrien Rabiot suite à la blessure d’un Ismaël Koné en pleurs, Marseille a continué de mettre la pression. Pour autant, cela était insuffisant pour mettre en danger leurs farouches adversaires. Et même si ces derniers pouvaient être dépassés sur certaines occasions, Petrovic était là pour veiller, à l’instar de sa parade décisive face à Neal Maupay (64e). Et même si Greenwood continuait d’être la menace numéro 1 du côté des Phocéens (69e), ces derniers ne montraient pas assez de choses pour aller chercher un résultat. Et malgré un ultime sursaut d’orgueil qui aurait pu leur permettre d’arracher le nul, Marseille n’a pas réussi à réitérer le scénario de la semaine passée à Lyon. Avec cette première défaite de la saison en Ligue 1, l’OM lâche trois points sur l’AS Monaco et le PSG, tandem de tête de cette Ligue 1. Valeureux et méritant clairement cette victoire, Strasbourg se replace et pointe à une huitième place encourageante pour la troupe de Liam Rosenior. Le retour sur Terre aura été rude pour Marseille.