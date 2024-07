LdC : l’UEFA va révolutionner le tirage au sort

Qui va succéder au Real Madrid ? C’est la grande question entourant la prochaine édition de l’UEFA Champions League. Une édition qui sera un peu particulière puisque l’instance dirigeante du football européen va mettre en place une nouvelle formule. «A partir de la saison 2024/25, 36 clubs participeront à la nouvelle phase de ligue (ancienne phase de groupe) de l’UEFA Champions League, ce qui permettra à quatre équipes supplémentaires de disputer la compétition interclubs phare en Europe. Dans la nouvelle formule, les équipes joueront huit matches contre huit équipes différentes, au lieu de rencontrer trois équipes à deux reprises comme c’était le cas auparavant. La nouvelle formule offrira aux supporters des matches plus compétitifs et plus équilibrés à tous les niveaux tout au long de la phase de ligue», a rappelé l’UEFA ce mercredi sur son site officiel. L’occasion d’en dire un peu plus sur le nouveau fonctionnement du tirage au sort.

«Afin de déterminer les huit adversaires différents, des équipes seront réparties dans quatre chapeaux sur la base du coefficient individuel des clubs au début de la saison (la seule exception étant le tenant du titre de l’UEFA Champions League, toujours première tête de série dans le chapeau 1). Chaque équipe sera ensuite tirée au sort contre deux adversaires de chaque chapeau, l’un des matches se jouant à domicile et l’autre à l’extérieur. La même procédure sera appliquée pour l’UEFA Europa League, tandis que, pour l’UEFA Conference League, chaque équipe affrontera seulement six adversaires, un de chacun des six chapeaux. Dans la phase de ligue, les équipes ne peuvent pas affronter des adversaires de leur propre pays et peuvent être tirées au sort contre au maximum deux équipes d’un même pays. La nouvelle formule nécessite un nouveau concept de tirage au sort. En effet, si l’ancien concept de tirage au sort pour la phase de groupe devait être appliqué à la nouvelle formule de phase de ligue, près de 1000 boules seraient nécessaires, avec au moins 36 chapeaux sur scène, ce qui entraînerait un tirage au sort extrêmement long. Les 36 équipes seront tirées au sort manuellement à l’aide de boules physiques. Ensuite, pour chaque équipe tirée au sort manuellement, un logiciel automatisé déterminera de manière aléatoire huit adversaires parmi les quatre chapeaux, qui apparaîtront alors à l’écran dans la salle du tirage au sort et à la télévision. Le logiciel définira également les matches disputés à domicile et ceux disputés à l’extérieur. Le tirage au sort commencera avec le chapeau 1 et attribuera huit adversaires aux neuf équipes, l’une après l’autre. Il se poursuivra avec les autres chapeaux par ordre décroissant, jusqu’à ce que toutes les équipes connaissent leurs huit adversaires. Le logiciel assurera un tirage au sort totalement aléatoire dans le cadre des conditions prévues par le règlement (p. ex. protection du pays et pas plus de deux adversaires d’un même pays) et garantira que le tirage au sort pourra être effectué pour toutes les équipes sans risquer d’aboutir à une situation d’impasse.» L’UEFA compte donc s’appuyer sur un logiciel et plus sur les fameuses boules pour éviter que les tirages au sort, qui auront lieu les 29 et 30 août, soient interminables. Puis, le 31 août, l’UEFA désignera les horaires des rencontres.