Barça-PSG : Ronald Araujo sort du silence

Malgré une courte avance obtenue à l’aller au Parc des Princes puis devant au score après seulement 12 minutes de jeu grâce à une réalisation de Raphinha, le Barça s’est écroulé contre le Paris Saint-Germain (1-4) mardi, lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions. Exclu pour une intervention illicite en tant que dernier défenseur sur Bradley Barcola, Ronald Araujo a précipité la chute du club catalan. Tancé par une partie de la presse espagnole au lendemain de l’élimination de son équipe, le défenseur uruguayen a reconnu sa faute sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

«Le football qui m’a donné tant de joie me frappe désormais durement. Je remercie tous ceux qui sont inconditionnellement à mes côtés, mes coéquipiers qui ont tout laissé sur le terrain, et les supporters qui ont cru en cette équipe jusqu’au bout. Je suis vraiment désolé de ne pas vous donner cette joie. Nous allons réessayer. Força Barça, pour toujours ! Dieu aux commandes», a-t-il exprimé via un post publié sur son compte X.