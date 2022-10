MU : l'énorme regret de Sir Jim Ratcliffe

Propriétaire de Nice, Sir Jim Ratcliffe avait l’intention de racheter un club en Angleterre. L’homme le plus riche du Royaume-Uni avait des vues sur Chelsea, mais aussi sur Manchester United. Finalement, le boss d’INEOS n’a pas pu avancer ses pions. Todd Boehly a pris le cntrôle des Blues, tandis que la famille Glazer ne veut toujours pas vendre MU. pour le plus grand regret de Ratcliffe.

La suite après cette publicité

«Si le club avait été à vendre cet été, oui, nous aurions probablement tenté notre chance après ce qui est arrivé avec Chelsea, mais on ne peut pas rester là à attendre indéfiniment que Manchester United soit disponible. Manchester United appartient à la famille Glazer, que j'ai rencontrée. J'ai rencontré Joel et Avram, et ce sont des gens adorables. Ce sont de vrais gentlemen, et ils ne veulent pas vendre. Le club est la propriété des six enfants du père et ils ne veulent pas vendre», a-t-il indiqué dans des propos relayés par L’Equipe.