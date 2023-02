Le coup de gueule de Thibaut Courtois sur la polémique Vinicius Jr, Manchester United en panique pour le futur de Marcus Rashford

Courtois perd son calme

Ce qui fait surtout les gros titres en Espagne, c’est le nouveau scandale qui touche Vinicius Junior. Le Brésilien a une nouvelle fois été victime d’insultes de la part de supporters d’Osasuna, ce qui a pu l’agacer pendant le match. Peu après la demi-heure de jeu, l’attaquant madrilène a insulté l’arbitre de la rencontre pour une faute non sifflée. Le gros mot qu’il a dit ne peut être bien évidemment pas écrit pour des soucis de restrictions, mais ça a parlé d’une maman. Malheureusement pour lui, ses propos ont été captés par les caméras du stade. Ce triste spectacle en tribune a poussé Thibaut Courtois à pousser un gros coup de gueule après le match pour défendre son coéquipier : «Il y a eu cette minute de silence et quelqu’un a traité Vinicius de 'fils de…', c’est pitoyable. Ils scandaient 'Vinicius, va te faire foutre’, c’est malheureux. Il faut regarder ce que font ces gens, pas Vinicius. On voit des enfants avec leurs parents qui font des doigts d’honneurs. C’est regrettable», a commenté le portier belge au micro de DAZN. Carlo Ancelotti a lui aussi pris la défense de son joueur : «Ce qu’il s’est passé pendant la minute de silence est un manque de respect non seulement pour Vinicius, mais aussi pour la Turquie et la Syrie». Vinicius Junior a ensuite tenu à envoyer un message à ses détracteurs, sur ses réseaux sociaux, il a écrit : «Les insultes continuent… Mais la danse aussi… Rendez-vous à Liverpool ! Allez Madrid».

L’homme qui fait le plus rêver les fans de Manchester United en ce moment, c’est Marcus Rashford. L’attaquant anglais est sur un petit nuage depuis la fin de la Coupe du Monde, c’est le meilleur buteur européen en 2023. Son contrat se termine en juin 2024, beaucoup de gros clubs du continent voudraient le recruter cet été. Alors, pour éviter qu’il quitte le club, le manager de Man Utd, Erik ten Hag, a déclaré à Sky Sports que sa prolongation était la priorité du club. Et s’il veut vraiment partir, Manchester United compte bien le vendre à prix d’or. D’après le Daily Star, les dirigeants des Red Devils ne veulent pas le vendre pour moins de 130 millions d’euros.

Entre Jim Ratcliffe et le Qatar, la presse anglaise a désigné son favori pour racheter Manchester United, ce sera l’entrepreneur anglais. Le Sir Ratcliffe a exposé sa vision du futur pour Manchester United, avec une offre alléchante, celle de proposer aux fans d’avoir des parts d’actions dans le club et une promesse de faire des Red Devils la meilleure équipe du monde. Clairement, pour les journalistes britanniques du Daily Star et du Daily Mirror, c’est «l’homme providentiel».