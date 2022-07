Le Stade de Reims officialise l'arrivée de Junya Ito

Nouvelle recrue pour le Stade de Reims. À travers une vidéo humoristique, les Rouges-et-Blancs viennent d'officialiser l'arrivée de l'attaquant expérimenté japonais de 29 ans, Junya Ito. «Après avoir sillonné les routes du pays du soleil-levant et laisser son empreinte sur celles du plat pays, Junya Ito, international japonais comptant plus de 30 sélections avec les Bleu et Blanc, s'engage en faveur du Stade de Reims jusqu'en 2026», précise le pensionnaire de Ligue 1.

Genk, son ancien club, avait déjà fait part d'un accord de principe pour vendre son international japonais plus tôt dans la journée, mais tous les détails viennent d'être réglés. Avec les Belges, Ito avait inscrit 8 buts et délivré 21 passes décisives en 49 matches la saison dernière, toutes compétitions confondues. Le montant du transfert avoisinerait les dix millions d'euros.