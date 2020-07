PSG : Thiago Silva a fait ses adieux, à moins que...

La suite après cette publicité

Thiago Silva avait sûrement rêvé d'une autre fin. D'abord, il aurait aimé voir son contrat être prolongé par Leonardo, le directeur sportif. Ce dernier en a décidé autrement et a affirmé que le défenseur central de 35 ans quitterait le club à l'issue de la saison. Ensuite, Silva aurait probablement préféré des adieux plus émouvants que ceux faits ce mardi devant une centaine d'ultras à l'issue d'un match amical. L'émotion était malgré tout présente pour lui.

Interrogé par BeIn Sports après avoir échangé quelques mots avec les supporters parisiens, le capitaine du PSG a rappelé les objectifs en cours. « Oui, il y a beaucoup d'émotion. (…) Ce n'est pas fini encore l'histoire, on a encore beaucoup de choses à faire, trois coupes à chercher. C'est pour ça qu'il faut continuer à travailler. J'espère que je pourrai sortir par la grande porte, c'est ça mon objectif pour le moment. » Pour compenser ces adieux au rabais, Thiago Silva s'imagine bien lever la Coupe aux grandes oreilles à Lisbonne à la fin du mois d'août. Cela lui donnerait la possibilité de garnir un peu plus sa boîte à souvenirs.

Thomas Tuchel relance l'avenir de Thiago Silva

« Huit ans c'est beaucoup. À mon avis, c'est une histoire que j'ai créée. Mes enfants ont grandi ici en France. J'ai grandi aussi, pas seulement comme joueur, mais aussi comme homme. Le respect que le club, les joueurs, le staff m'ont donné, c'est la chose la plus importante », a-t-il conclu, la voix tremblante. Mais ne pourrait-on pas assister à un retournement de situation dans les prochaines semaines ? En conférence de presse, Thomas Tuchel a été interrogé sur l'avenir de son joueur pour encore quelques semaines.

Est-ce vraiment fini ? « Pour l'instant, il est notre joueur, notre capitaine. On doit parler de toutes ces choses après la Ligue des Champions. Maintenant on doit être concentré. Il semble qu'il va partir. Dans le football, on ne sait jamais. » Layvin Kurzawa a par exemple été récemment prolongé à la surprise générale par le PSG, alors qui sait ? Plus que jamais, la Ligue des Champions sera le juge de paix.