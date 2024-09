Man Utd : Erik ten Hag se lâche sur Marcus Rashford

Erik ten Hag n’a pas été tendre avec Marcus Rashford. Capable du meilleur comme du pire, mais toujours aussi irrégulier malgré ses 26 ans, l’hygiène de vie et le professionnalisme du joueur sont remis en cause, preuves à l’appui, pour expliquer le cas Marcus Rashford. Intérrogé sur la question, l’entraîneur des Red Devils n’a pas été tendre avec l’Anglais. « Il a peut-être besoin d’aide, mais au bout du compte, ça doit venir de lui. Il doit remettre sa vie sur les bons rails, il doit aussi améliorer son attitude à l’entraînement et en match. Lorsqu’il se comportera avec plus de professionnalisme, il performera, car c’est un joueur de grande classe » a rétorqué le technicien néerlandais en conférence de presse.

Cependant malgré ses réticences concernant la vie personnelle du joueur, ten Hag croît encore en Marcus Rashford et est prêt à lui donner sa chance, encore et encore. « Je pense qu’il a toujours su, et tous les joueurs le savent, quand ton hygiène de vie n’est pas bonne, tu ne peux pas performer. Marcus Rashford sait comment rebondir après un coup de moins bien. Il sait comment gérer sa carrière, ses performances. Il a repris le contrôle sur ça et il est sur le chemin du retour. Il a très bien commencé la saison et il va continuer de progresser », a expliqué le coach de 54 ans à l’aube de la rencontre face à Crystal Palace. Le message est donc passé pour l’international anglais (60 sélections, 17 buts).