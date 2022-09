Djibril Sidibé signe à l'AEK Athènes !

Libre depuis son départ de l'AS Monaco en juillet dernier (174 matches TCC, 6 buts et 23 passes décisives en six saisons), Djibril Sidibé a déjà trouvé un point de chute. Le champion du monde 2018 s'engage avec l'AEK Athènes, pensionnaire de Super League grecque et actuel quatrième du championnat après 3 journées.

Auteur de 26 rencontres toutes compétitions confondues la saison passée (dont 19 en tant que titulaire), le latéral droit de 30 ans ne s'était pas vu proposer de nouveau contrat avec le club de la Principauté et va donc découvrir le troisième championnat de sa carrière (après la Premier League et la Ligue 1).