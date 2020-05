Tottenham : Dele Alli agressé lors d'un cambriolage

Depuis le 13 mars dernier, il n'y a plus de football outre-Manche mais les instances anglaises travaillent sur la reprise de la saison 2019-2020. Cependant, les clubs de Premier League ne semblent pas encore d'accord sur les conditions de reprise. En attendant, les joueurs sont toujours confinés chez eux et doivent garder la forme. Mais l'un d'entre eux a vécu une mauvaise aventure... Comme l'explique le Daily Mail, le joueur de Tottenham Dele Alli a été victime d'un cambriolage à son domicile mercredi matin. Le média britannique affirme que deux hommes sont entrés par effraction dans la maison de l'international anglais (37 sélections, 3 buts), au nord de Londres.

Et les cambrioleurs sont arrivés avec des couteaux pour menacer le joueur du club londonien, son frère, les compagnes des deux hommes et un ami. Légèrement touché au visage, Dele Alli s'est fait voler plusieurs objets, dont des montres et bijoux. «Un homme occupant la propriété, âgé d'une vingtaine d'années, a subi une légère blessure au visage après avoir été agressé. Il n'a pas eu besoin de soins hospitaliers», a déclaré un policier. Dans la soirée, le principal concerné a donné de ses nouvelles via son compte Twitter. «Merci pour tous les messages. C'est une expérience horrible, mais nous allons tous bien maintenant. J'apprécie le soutien», a écrit l'Anglais.

Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support.