PSG : Neymar défend Lionel Messi

Recrue phare de l'été 2021 au PSG, Lionel Messi (34 ans) a laissé les supporters parisiens sur leur faim pour sa première saison en France. Pourtant, les statistiques de l'ancien capitaine du FC Barcelone ne sont pas si mauvaises (11 buts et 14 passes décisives en 34 matchs au total), avec une deuxième place au classement des passeurs en championnat derrière Kylian Mbappé, mais se sont plutôt ses prestations et sa capacité à faire la différence qui ont globalement déçu. Son ami et coéquipier Neymar a tenu à défendre La Pulga.

« Leo a passé beaucoup d'années à Barcelone, c'est difficile de s'adapter. C'est difficile de changer d'équipe, de ville, en plus il ne vient pas seul, mais avec sa famille. La langue aussi est différente. Ce sont beaucoup de choses perturbantes. Il y a aussi le style de jeu de l'équipe avec des joueurs qui finalement ne comprennent pas la manière dont il joue. Donc tout ça, c'est préjudiciable. Leo, Kylian et moi, nous sommes des joueurs toujours jugés sur leurs performances, leurs statistiques, leurs titres remportés, sur tout », a analysé Neymar lors d'un entretien accordé au Canal Football Club ce dimanche. Lionel Messi aura l'occasion de se racheter l'an prochain.