Mercato PSG : la priorité offensive de Luis Enrique est connue

La suite après cette publicité

Luis Enrique est le nouvel entraîneur du PSG. Après plusieurs semaines de réflexion et des rencontres avec d’autres techniciens tels que Julian Nagelsmann ou Thiago Motta, le club français a décidé de confier les clés de l’équipe première au coach espagnol. Comme Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino et Christophe Galtier avant lui, l’anciens sélectionneur de la Roja aura pour objectifs de remporter tous les titres et notamment la Ligue des Champions.

Barcola plaît toujours à Paris

Pour y parvenir, il lui faudra un effectif de qualité. Mais les pensionnaires du Parc des Princes ne veulent plus faire de folies. Le bling-bling est terminé comme l’a indiqué Nasser Al-Khelaïfi il y a un an. Alors que Lionel Messi est parti et que les cas Neymar et Kylian Mbappé ne sont pas encore réglés, Paris a déjà bouclé les arrivées de Marco Asensio, Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Cher Ndour, Kang-In Lee et Lucas Hernandez. D’autres éléments sont encore susceptibles d’arriver.

À lire

Le PSG s’intéresse à Bradley Barcola

Bernardo Silva ou encore João Félix, qui veut signer à Paris selon AS, sont des recrues potentielles. Les deux joueurs portugais sont d’ailleurs représentés par Jorge Mendes, qui a placé plusieurs poulains dans la capitale. Et il pourrait bien réaliser un nouveau coup. En effet, Mendes a récemment mis la main sur l’un des joueurs les plus convoités par les agents : Bradley Barcola. Ce dernier a explosé l’an dernier avec l’OL.

La suite après cette publicité

Luis Enrique le veut

Et cela n’a pas échappé au Paris Saint-Germain. Comme expliqué récemment, les pensionnaires du Parc des Princes apprécient le joueur né en 2003. Ce vendredi, Sport donne des informations fraîches sur le dossier. La publication espagnole révèle que Barcola est la grande priorité offensive de Luis Enrique cet été. L’Espagnol est tombé sous le charme du natif de Villeurbanne dont il aime la vitesse, la percussion, l’intelligence de jeu ainsi que les qualités de buteur et passeur.

Sport insiste sur le fait qu’il est le joueur désiré par l’ancien coach du Barça. Mais Lyon n’est a priori pas vendeur. Le quotidien catalan ajoute malgré tout qu’une proposition entre 40 et 50 millions d’euros de la part du PSG fera réfléchir les Lyonnais, qui doivent aussi gérer les sollicitations de Leipzig. Et on peut être sûr que Jorge Mendes mouillera le maillot pour tenter d’envoyer son joyau dans la capitale, où il a ses entrées.