Equipe de France féminine : les nouvelles révélations amères de Corinne Diacre

C’est l’une des conséquences de la sordide affaire Diallo-Hamraoui : Corinne Diacre a été entendue par la police. Le but était de mieux comprendre les interactions entre ces joueuses et l’ambiance plus globale en équipe de France. Or, comme nous le savons tous, elle était particulièrement tendue entre l’ex-sélectionneuse et une grande partie des joueuses. C’est d’ailleurs la fronde menée par Wendie Renard, suivie par d’autres cadres comme Katoto et Diani, qui a abouti à son limogeage par la Fédération française de football.

Dans son audition menée par la Brigade de répression du banditisme, révélée ce mercredi dans les colonnes de L’Equipe, Corinne Diacre a donc lâché ses révélations. « Il y avait clairement concurrence de poste entre Aminata Diallo et Kheira Hamraoui. Je ne voulais pas faire exploser mon vestiaire, qui était majoritairement hostile à Hamraoui. (…) Si j’ai rappelé Diallo, c’était par facilité, parce qu’elle était déjà en région parisienne et pouvait rapidement rejoindre Clairefontaine », a-t-elle par exemple raconté.

Diacre face au rejet de ses joueuses

Suspectée dans l’affaire de l’agression de Kheira Hamraoui en novembre 2021, même si elle nie fermement les faits, Aminata Diallo avait ses partisans au sein du vestiaire, et Diacre a donc dû composer avec cela, d’autant qu’elle était déjà sous pression avec le rejet clair des joueuses lyonnaises. « Je savais que les Lyonnaises voulaient ma peau après l’échec en Coupe du Monde. Elles avaient appelé Noël Le Graët », révèle Diacre. Le président, d’alors, de la FFF, a maintenu le cap et sa sélectionneuse.

Elle sera finalement poussée vers la sortie le 9 mars dernier par le comité exécutif de la FFF, alors que Noël Le Graët avait démissionné de son poste de président. Si le calme semble revenu dans le groupe des féminines, désormais pris en main par Hervé Renard, la lumière n’est toujours pas faite sur l’affaire Hamraoui, où les zones d’ombres subsistent encore et toujours.