Le supersub Jamie Bynoe-Gittens fait un carton à Dortmund

Mission accomplie pour le Borussia Dortmund. En déplacement sur la pelouse du Club Bruges mercredi soir, le finaliste malheureux de la dernière C1 a fait le job pour marquer ses premiers points dans cette édition inédite de la Ligue des Champions, en l’emportant par trois buts d’écart (3-0). Un score qui peut paraître à première vue fleuve, mais qui ne reflète en rien la physionomie de la rencontre, du moins les 60 premières minutes. Longtemps bousculé par une équipe belge entreprenante, le club allemand a été contraint d’élever son niveau de jeu pour se sortir du piège tendu par les hommes de Nicky Hayen. Surtout, le coach des Marsupiaux Nuri Sahin a eu le nez creux en lançant Jamie Bynoe-Gittens aux abords du dernier quart d’heure. Prenant place dans le couloir gauche, le jeune ailier anglais a mis en exergue ses qualités techniques et athlétiques pour contourner la défense des Gazelles et mystifier par deux fois, avec beaucoup de réussite, Simon Mignolet (76e, 86e).

Un coaching payant pour l’entraîneur allemand qui s’est empressé de saluer la prestation de son protégé au coup de sifflet final. «Bynoe-Gittens rentre très bien. Mais il a aussi joué deux ou trois matchs depuis le début, si je ne me trompe pas. C’est un joueur très important et j’ai eu quelques conversations avec Jamie avant la saison. Jamie lui-même veut passer à l’étape suivante, et nous voulons qu’il le fasse. Aujourd’hui, il marque des buts et joue un football plus mature. Il avait l’habitude de dribbler partout, mais maintenant il se demande s’il peut faire une passe ou dribbler. Ce n’est pas nouveau pour moi qu’il est incroyable en un contre un, avec une très bonne finition. S’il prend goût à marquer des buts, il sera difficile de l’arrêter», alertait à juste titre l’ex-milieu de terrain du BvB en zone mixte.

Loin d’être un titulaire en puissance dans l’esprit du nouveau manager des Marsupiaux, Jamie Bynoe-Gittens affiche néanmoins une progression constante depuis son arrivée en 2020 en provenance de Manchester City. Retardé à ses débuts en Allemagne par des pépins physiques à répétition (rupture des ligaments croisés puis blessure récurrente à l’épaule), le champion d’Europe U19 avec l’Angleterre a tiré son épingle du jeu lors de l’exercice précédent. Profitant de la méforme de Karim Adeyemi, l’Anglais a scotché tout son monde par sa vivacité, sa capacité à prendre la profondeur et à défier les défenseurs adverses. Tranchant lors de ses entrées en jeu, aussi bien en Bundesliga qu’en Ligue des Champions, le natif de Londres a davantage évolué dans l’ombre de Jadon Sancho sur la deuxième partie de saison. Mais avec le départ de ce dernier, les cartes ont été redistribuées sur le front de l’attaque des Borussen. Et pour cause, puisque le joueur de 20 ans totalise déjà 4 buts en 5 apparitions avec la formation allemande toutes compétitions confondues.

Auteur d’un début de saison tonitruant à l’image de son doublé salvateur lors de la 1ère journée de Bundesliga contre l’Eintracht Francfort (2-0), le 24 août dernier, Jamie Bynoe-Gittens a d’ores et déjà conquis les fans de Dortmund ainsi et gagne le cœur des observateurs outre-Manche, à l’image de Joe Cole. Consultant pour TNT Sports, l’ex-international anglais a identifié l’ailier du BvB comme une référence pour les talents émergents en Angleterre, au même titre que Jadon Sancho et Jude Bellingham. «En Allemagne, ils veulent prendre les meilleurs jeunes joueurs en Angleterre, les faire sortir. Imaginez que le meilleur jeune de 16 ans du pays se pose la question : Dois-je signer pour Chelsea, Arsenal, Manchester United, Manchester City ? Le Borussia Dortmund est sur la table. Et bien, c’est intéressant. Il pensera à Jadon, pensera à Bellingham, Bynoe-Gittens, c’est une voie qu’ils offrent», concédait l’ancien joueur de Chelsea. Pleinement impliqué dans le projet de Dortmund et son coach Nuri Sahin, Jamie Bynoe-Gittens aspire à jouer les premiers rôles dans l’effectif jaune et noir. «Aujourd’hui, c’est une bonne journée. Nous avons gagné le match et les deux buts me rendent très heureux, mais j’espère bientôt marquer des buts en tant que remplaçant au BvB», confiait-il à la presse allemande après avoir reçu le trophée d’homme du match par l’UEFA. Petit à petit, l’oiseau fait son nid.