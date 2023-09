Le supersub Mathys Tel fait un carton au Bayern Munich

La suite après cette publicité

S’il y a bien une chose que Mathys Tel ne regrette pas, c’est d’avoir choisi de quitter prématurément le Stade Rennais l’an dernier pour rejoindre le Bayern Munich. Et de leur côté, les Bavarois ne regrettent pas non plus d’avoir investi près de 30 M€ sur le jeune attaquant français de 18 ans. Car s’il est encore loin d’être un titulaire chez l’ogre munichois, Tel affiche une progression constante.

Un supersub de qualité

Remplaçant habituel au Bayern (1 titularisation en 26 matches de Bundesliga depuis 2022), l’ancien Rennais évolue dans l’ombre des stars de l’équipe de Thomas Tuchel. Mais alors que des rumeurs de départ commençaient à fuser en raison de son temps de jeu, le buteur préfère finalement saisir sa chance quand elle se présente. Hier soir, son entraîneur l’a lancé dans le choc face à Manchester United à la 87e minute. Quelques minutes plus tard, il a signé un enchaînement somptueux pour aller inscrire le but de la victoire pour le Bayern (4-3). Buteur en toute fin de match, le Français est un magnifique «supersub» pour son équipe. C’est simple, ses sept derniers buts marqués pour le Bayern ont tous été inscrits durant le dernier quart d’heure du match.

Tout heureux d’avoir inscrit son premier but en Ligue des Champions, Mathys Tel commence peu à peu à gagner le coeur de son entraîneur. « Il se passe quelque chose avec lui. Chaque fois qu’il vient, il marque. C’est injuste pour lui, il mérite de commencer. Mais quand on a un joueur qui fait régulièrement une telle différence à chaque fois qu’il sort du banc… c’est aussi une qualité exceptionnelle. Aujourd’hui, c’était un but exceptionnel à la fin pour porter le score à 4-1. Maintenant, les matchs ont lieu tous les trois jours, ce sera aussi une question de temps avant de le voir débuter un match », a confié Tuchel après la rencontre.

«Si je fais une mauvaise passe à l’entraînement, Kimmich me crie dessus»

Et si Tel se montre aussi performant, c’est aussi parce que les stars de l’équipe l’apprécient et ne le lâchent pas d’une semelle. À l’instar de Thomas Müller. « Il donne toujours de l’énergie, il veut toujours marquer un but. Mais nous l’exigeons aussi. Nous ne sommes pas au FC Bayern pour discuter autour d’un café ou parce que nous avons gagné à la loterie. Il s’agit de la classe de performance la plus élevée que nous ayons en Allemagne. Tout le monde doit s’impliquer » Ou encore de Joshua Kimmich. En témoigne cette confession faite par le Français sur son partenaire.

« Ma réputation a changé. Mes coéquipiers viennent maintenant vers moi et me donnent des conseils. Nous avons maintenant développé une relation dans laquelle je ressens sa confiance. Si je fais une mauvaise passe à l’entraînement, Kimmich me crie dessus comme si j’avais fait quelque chose de complètement fou. Il vient alors tout de suite vers moi et m’explique : 'tu sais très bien que c’est pour ton bien que je fais ça, je veux que tu deviennes un joueur de haut niveau’. Dans le football, on dit : soit tu t’adaptes, soit tu meurs. Je me suis dit : 'tu es là maintenant, donc tu as la qualité pour ça. Il faut avoir confiance’. Maintenant, je commence à crier, à applaudir, je parle allemand lors des réunions. » Petit à petit, l’oiseau fait son nid.