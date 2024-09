Youth League : Brest s’écroule contre le Sturm Graz

Avant la rentrée des classes historique du Stade Brestois ce soir en Ligue des Champions (21h00), les jeunes Ty-Zefs avaient eux aussi rendez-vous avec leur histoire en Youth League, cet après-midi à Francis-Le-Blé. Malheureusement, ils n’ont pas été en mesure de prendre le dessus sur les Autrichiens du Sturm Graz, bien plus tranchants, et surtout, bien plus tueurs (1-4). En première période, Grgic (17e), d’une frappe à l’entrée de la surface, puis Kern (40e), d’un lob exceptionnel du rond central, avaient donné un avantage confortable aux Autrichiens.

La suite après cette publicité

Brest ne manquait pourtant pas d’occasions, à l’image de Lainé (28e) ou Botz (33e), qui voyaient le but se refuser à eux. Les joueurs d’Olivier Auriac étaient récompensés à l’heure de jeu sur un but d’Ibrahim Kanté. Lancé en profondeur, l’attaquant de 17 ans trompait Lorenz sans trembler. Dix minutes plus tard, Aséna Sambou croyait égaliser, mais sa frappe fuyait le cadre pour quelques centimètres… La sanction tombait sur l’action suivante. Youba Koïté éteignait les espoirs brestois (80e), et Grgic s’offrait même un doublé dans les derniers instants de la rencontre (90+4e). Dans deux semaines, les jeunes Ty-Zefs retrouveront un club autrichien : le Red Bull Salzburg, à l’extérieur.