Arsenal - PSV: les compositions officielles

Les huitièmes de finale de Ligue des Champions se poursuivent ce soir. Arsenal reçoit à l’Emirates Stadium, le PSV, ce mercredi à 21h. Les Gunners s’organisent 4-3-3 avec Raya aux cages. Lewis-Skelly, Gabriel, Kiwior et White forment la défense d’Arsenal. Au milieu du terrain, on retrouve, Zinchenko, Jorginho et Rice. Et enfin, Tierney, Merino et Sterling vont animer l’attaque des Gunners.

La suite après cette publicité

Les joueurs du PSV s’articulent en 4-3-3 également avec Benitez aux cages. Malacia, Obispo, Nagalo et Ledezma sont en défense. Babadi, Schouten et Til sont au milieu du terrain. Driouech, Perišić et Bakayoko sont en attaque.

Les compositions:

Arsenal: Raya - Lewis-Skelly, Gabriel, Kiwior, White - Zinchenko, Jorginho, Rice - Tierney, Merino, Sterling

La suite après cette publicité

PSV: Benitez - Malacia, Obispo, Nagalo, Ledezma - Babadi, Schouten, Til - Driouech, Perišić, Bakayoko