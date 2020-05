Info FM : Manchester City veut contrecarrer les plans du PSG pour Ismaël Bennacer

Suspendu pendant deux ans de toutes compétitions européennes officielles pour non respect des règles du fair-play financier, en attendant l'appel du TAS, Manchester City se penche malgré tout sur son prochain mercato. Deuxième au classement, à 25 unités de Liverpool (82 points), le géant britannique guidé par Pep Guardiola désire plus que jamais retrouver sa domination en Premier League et remporter la fameuse Ligue des Champions. Et pour y arriver, City veut encore envoyer du lourd.

Malgré un effectif pléthorique, Pep Guardiola veut injecter du sang neuf à son équipe. L'entraîneur espagnol attend encore plus de qualité dans les rangs mancuniens. Le départ quasi acté de l'emblématique David Silva en fin de saison oblige le technicien de City à scruter le marché européen. Arrivé chez les Citizens en 2010 en provenance de Valence, le milieu de 33 ans a déjà annoncé qu’il quitterait le club en fin de saison, même si, quelques mois plus tard, il n'a pas écarté l'idée de prolonger. Dans tous les cas, Pep Guardiola ne compte pas attendre pour lui dénicher un remplaçant.

Pep Guardiola fan de Bennacer

De sources anglaises, les Citizens aimeraient renforcer leur effectif en recrutant le milieu de l'AC Milan Ismaël Bennacer. Arrivé en Lombardie il y a moins d'un an en provenance d'Empoli, l'international algérien (22 sélections) a la cote cette saison. Devenu incontournable dans son équipe, le Fennec brille et son association avec Frank Kessie est l'une des rares satisfactions côté milanais cette saison. Chouchou du public, mais aussi de ses coéquipiers, l'ancien Gunner poursuit sa belle progression au point donc d'attirer l'intérêt des plus grandes écuries européennes dont Manchester City. Pep Guardiola, qui suit le joueur depuis longtemps, a déjà validé son profil auprès de sa cellule technique et a entamé des discussions avec son entourage.

L'ancien entraîneur du FC Barcelone se verrait bien associer Bennacer à son incroyable armada offensive. Il faut dire que le natif d'Arles a de quoi séduire. Conscient de ses qualités, l'AC Milan ne souhaite pas s'en séparer. Sous contrat jusqu'en 2024, l'ancien joueur d'Empoli, ne dirait pas non à un retour en Angleterre, lui qui a brièvement évolué à Arsenal lors de la saison 2015-16 (une apparition en League Cup en novembre 2015). À condition de pouvoir disputer une compétition européenne, mais aussi que le club lui garantisse un temps de jeu suffisant pour continuer sa progression. Un duel au sommet pourrait s'annoncer avec le PSG, qui convoite également le joueur, notamment l'Émir qui le tient en très haute estime.