Vidéo : le geste de folie de Robert Lewandowski à l'entraînement

En pleine préparation pour l'Euro 2020 avec la Pologne, Robert Lewandowski sait mettre le ballon au fond des filets. Le recordman de buts en Bundesliga sur une saison l'a encore montré à l'entraînement de son équipe nationale avec une action magnifique remplie de technique et d'agilité... L'attaquant bavarois et ses coéquipiers affronteront l'Islande mardi prochain, avant d'entamer l'Euro qu'ils disputeront dans le Groupe E, avec la Slovaquie, l'Espagne et la Suède.