LdC, Rennes : le constat lucide de Julien Stéphan

Quelques heures avant le tant attendu Manchester United - PSG, le Stade Rennais jouait son avenir européen sur la pelouse de Krasnodar. Avec seulement un petit point chacune, ces deux formations avaient pour objectif commun la victoire, et rien d’autre. Au terme d’un match peu emballant, les partenaires d’Eduardo Camavinga ont essuyé une nouvelle défaite (1-0), la cinquième sur les six derniers matches. Avec celle-ci, les hommes de Julien Stéphan ont dit adieu à l’Europe et devront montrer un bien meilleur visage lors des prochaines saisons si deuxième apparition en Ligue des Champions il y a. Malgré cela, le coach rennais n’a pas eu d’autres choix que de dresser un constat lucide, considérant cette année comme une première année d'expérience.

«C’est pour nous une première expérience dans cette compétition, c’est une phase d’apprentissage. Même si je sais que ça ne fait pas plaisir d’entendre ça, c’est la réalité. On découvre le très haut niveau, le développement des jeunes fait partie du projet du club. Il nous a manqué l’essentiel, l’efficacité. Ça va servir d’expérience, elle va permettre à tout le club d’avancer, de grandir et j’espère qu’on va sortir rapidement de notre mauvaise passe en matière de résultats. Nos contenus ont été intéressants mais ne se traduisent pas en résultats. Place au championnat», a ainsi conclu l’entraîneur des Bretons en conférence de presse à l'issue de la rencontre. Un championnat au sein duquel les Rennais vont rapidement devoir relever la tête pour ainsi ne pas se faire distancer au classement.