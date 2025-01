Bayern Munich : accord à 60 millions d’euros avec Tottenham pour Mathys Tel

C’est le dossier qui enflamme la fin de mercato du côté du Bayern Munich. Alors qu’il avait plusieurs fois expliqué qu’il souhaitait s’imposer avec le club bavarois, Mathys Tel a fini par revoir sa position. Lassé de son faible temps de jeu sous les ordres de Vincent Kompany, le jeune buteur français de 19 ans a fini par demander, à contre coeur presque, son départ dès cet hiver. Avec le coach belge, l’ancien rennais n’a disputé que 14 matches (3 titularisations).

La suite après cette publicité

Ce mercredi, en Ligue des champions, il était rentré à l’heure de jeu pour ce qui était vraisemblablement ses dernières minutes sous les couleurs du Bayern. Après la rencontre, il était parti saluer une dernière fois les supporters et semblait même assez ému. En zone mixte, le directeur sportif Max Eberl avait expliqué la situation. «Nous avons parlé en décembre et Mathys a dit qu’il voulait s’imposer ici. Maintenant, il dit qu’il veut partir. Nous devons réfléchir à la question de savoir si nous le ferons et ce que nous ferons», avait-il ainsi expliqué alors que Manuel Neuer avait, de son côté, confirmé son futur départ. « Il est certainement important pour les jeunes joueurs de s’entraîner en match. Il n’a pas eu assez de ça de notre part (…) C’est peut-être la bonne décision pour lui. »

Le joueur n’a pas décidé

Depuis, les rumeurs fusent pour un des plus gros espoirs à ce poste. Les plus gros clubs se sont rapidement montrés intéressés. Mais très vite, la presse allemande révélait que le joueur ne serait pas lâché à moins d’une offre de 60 millions d’euros. Ce qui a logiquement refroidi plusieurs prétendants. Sauf en Angleterre où l’intérêt de Tottenham était de plus en plus sérieux. Et les Spurs ont finalement réussi à convaincre le Bayern Munich. Selon les informations de L’Equipe, les deux clubs ont trouvé un accord pour un transfert à hauteur de 60 millions d’euros.

La suite après cette publicité

Le quotidien français explique que le club anglais a fait une offre convaincante pour racheter les dernières années de contrat du joueur (contrat jusqu’à 2029). Mais de son côté, l’international espoir français n’a pas encore décidé de sa future destination. Il sait que plusieurs autres clubs vont venir à la charge dans les prochaines heures et ne souhaite pas se précipiter. Rien ne garanti donc qu’il accepte de s’en aller chez les Spurs mais c’est pour l’instant le seul club qui a réussi à s’aligner sur les demandes bavaroises… À suivre.