LdC : Kylian Mbappé a marqué le plus beau but des 1/8es de finale aller

Auteur d’un triplé lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions face au FC Barcelone (4-1), Kylian Mbappé a frappé très fort. Encensé par le monde du football pour sa prestation, l’attaquant du Paris Saint-Germain vient de remporter le prix du plus beau but de la manche aller des huitièmes de finale.

Il devance Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), Olivier Giroud (Chelsea) et son retourné spectaculaire contre l’Atlético et le Merengue Ferland Mendy. Avec trois représentants dans ce top 4, les joueurs français ont brillé !

🇫🇷 Kylian Mbappé curls in a beauty, completes his hat-trick in style & wins #UCL Goal of the Week! 👏#UCLGOTW | @nissansports pic.twitter.com/Ftckn99P4U