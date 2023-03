Ligue 1 : Lorient accroche Nice, Montpellier enchaîne, Troyes et Brest s’enlisent !

Après la victoire de l’AS Monaco sur la pelouse de l’AC Ajaccio et en attendant l’affiche opposant le PSG à Rennes, la 28e journée de Ligue 1 se poursuivait, ce dimanche, avec le traditionnel multiplex et quatre affiches programmées à 15 heures. À l’Allianz Riviera, l’OGC Nice, septième au coup d’envoi, accueillait le FC Lorient, neuvième. Sans Terem Moffi, absent après un accord passé entre les deux formations au moment du transfert du Super Eagle, les Aiglons s’organisaient en 3-4-3 avec Pépé et Laborde en pointe. En face, les Merlus, alignés en 4-5-1, espéraient enchaîner une troisième rencontre sans défaite pour rester dans la course à l’Europe.

La suite après cette publicité

Les Aiglons accrochés !

Devant leur public, les Niçois démarraient timidement cette partie et aucune des deux formations ne parvenaient à faire la différence. Il fallait finalement attendre la demi-heure de jeu pour voir une jolie percée de Faivre sur le côté gauche de la surface. D’un centre en retrait précis, l’ancien Lyonnais trouvait Meïté qui concluait (0-1, 30e). Menés à la pause, les hommes de Didier Digard tentaient de revenir au score après la pause mais les Merlus ne tremblaient pas. Si Thuram pensait offrir un penalty aux siens (64e), la VAR en décidait autrement. Dans les derniers instants de ce duel pour l’Europe, le Gym finissait, malgré tout, par faire son retard. Profitant d’une déviation de Pépé, Laborde trompait Mannone (1-1, 77e). Un résultat nul qui n’arrange personne. Au classement, Nice reste bloqué à la septième place et pourrait se faire distancer par Rennes, qui se déplace sur la pelouse du PSG à 17h05. Lorient talonne les Aiglons en huitième position.

À lire

Brest, Jean-Kévin Duverne : « les responsabilités, ça ne m’effraie pas »

Dans les autres rencontres de l’après-midi, le Racing Club de Strasbourg, quinzième et fort de son nul (2-2) arraché le week-end dernier contre l’OM, voulait enchaîner avec un nouveau résultat positif pour s’éloigner de la zone rouge. Face aux Alsaciens, l’AJ Auxerre, dix-septième, se devait également de ramener des points de la Meinau. Une rencontre de bas de tableau qui tournait rapidement à l’avantage du RCSA sur une belle frappe de Nyamsi (1-0, 5e). Quelques minutes plus tard, Diallo, bousculé dans la surface par Touré, obtenait un penalty mais butait sur Radu (19e). Devant à la pause, les Strasbourgeois conservaient leur court avantage au retour des vestiaires. Dans les derniers instants, Diallo parachevait même le succès des siens d’une demi-volée du pied gauche (2-0, 87e). Toujours 15e, le RCSA s’éloigne malgré tout des principaux concurrents au maintien.

La suite après cette publicité

Montpellier ne sait plus perdre, Troyes et Brest se ralentissent !

Invaincu lors de ses cinq dernières sorties en L1 (4 victoires, 1 nul), Montpellier recevait, de son côté, Clermont, douzième. Globalement dominateurs au cours des 45 premières minutes, à l’image de ce poteau de Mavidi, les Héraultais étaient pourtant menés à la pause sur une réalisation opportuniste de Khaoui (0-1, 32e). Au retour des vestiaires, la pression montpelliéraine grimpait d’un cran et Wahi trouvait finalement l’égalisation sur une déviation (1-1, 61e). Le numéro 21 du MHSC doublait même la mise quelques instants plus tard sur une jolie petite passe rasante de Sacko (2-1, 73e). En contrôle en fin de match, malgré l’expulsion de Ferri, les hommes de Michel Der Zakarian s’offraient une nouvelle victoire et pointent désormais à la onzième place de L1. Clermont reste 13e.

Enfin, Brest, seizième, se déplaçait sur la pelouse de Troyes, orphelin de la moindre victoire depuis le 2 janvier dernier et avant-dernier avec 20 petits points. Au Stade de l’Aube, les Brestois trouvaient la faille à la demi-heure de jeu sur une frappe lointaine de Lees-Melou (0-1, 30e). Sonnés, les Aubistes, bien plus entreprenants, ne baissaient pas la tête et réagissaient rapidement. Si Ripart permettait aux siens d’égaliser (1-1, 34e), Lopes enroulait parfaitement du gauche pour tromper Bizot (2-1, 38e) et donner l’avantage à l’ESTAC. Bien plus tranchant en seconde période, Brest finissait logiquement par faire son retard, sur penalty, grâce à Del Castillo (2-2, 74e). Avec ce point du match nul, Troyes stagne à une inquiétante 18e place. Brest est 16e.

La suite après cette publicité

Tous les résultats de 15 heures

Strasbourg 2-0 Auxerre : Nyamsi (5e) et Diallo (87e)

Troyes 2-2 Brest : Ripart (34e) et Lopes (38e) / Lees-Melou (30e) et Del Castillo (74e, sp)

Montpellier 2-1 Clermont : Wahi (61e, 73e) / Khaoui (32e)

Nice 1-1 Lorient : Laborde (78e) / Meïté (30e)