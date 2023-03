Ligue 1 : Monaco fait le job à Ajaccio et met la pression sur l’OM

Suite de la 28e journée de Ligue 1 ce dimanche avec la rencontre entre l’AC Ajaccio et l’AS Monaco à 13h. Les Corses, à domicile, devaient impérativement prendre des points dans la course au maintien, car le club pointait à la 19e place au coup d’envoi. Pour les Monégasques, même finalité avec trois points obligatoires pour recoller au podium et ainsi mettre la pression à l’OM avant son match du soir. Pour ce match, Philippe Clément misait sur une formation assez équilibrée avec le trio Ben Seghir, Embolo et Ben Yedder devant. Du côté du onze d’Olivier Pantaloni, du classique, mais avec la jeune surprise Moussa Soumano (2005) en attaque.

La suite après cette publicité

Dans une première période très molle, sur un rythme peu élévé qui peut se justifier par l’heure de cette rencontre (13h), les actions se comptaient sur les doigts d’une main. Monaco dominait la rencontre sans pour autant réussir à poser des soucis à la défense corse. La faute à des imprécisions dans le dernier geste et un manque cruel d’idée devant. Les hommes de Philippe Clément finissaient tout de même par trouver la faille sur une erreur de marquage des locaux. Seul au point de penalty, Maripan plaçait une tête bien repoussée par Vidal. Malheureusement pour le portier d’Ajaccio, le cuit retombait directement dans les pieds de Ben Yedder qui ouvrait donc le score (1-0, 27e). Son 17e but de la saison en Ligue 1. Pas mal.

À lire

Ligue 1 : la folle course au maintien entre dans son sprint final

Une victoire importante

Au retour des vestiaires, Ajaccio, dos au mur, tentait de se découvrir un peu plus pour revenir au score. Si les coéquipiers de Youcef Belaili montraient un meilleur visage, ils ne parvenaient pas vraiment à mettre en difficulté une équipe monégasque pas rassurante non plus. Mais le match basculait quelques minutes après la mi-temps. Bayala était expulsé après un tacle mal maîtrisé sur Caio Henrique dont il avait écrasé le tibia (53e). En infériorité numérique, les Corses reculaient et étaient contraints de se découvrir davantage. Nouri aurait pu égaliser sur une action anodine mais sa frappe fuyait le cadre (80e).

La suite après cette publicité

Les Monégasques, qui ne dominaient pas spécialement les débats, finissaient par inscrire un second but en fin de rencontre. C’est l’international sénégalais Diatta qui profitait des espaces pour ajuster tranquillement Vidal (2-0, 84e). Mais entre l’expulsion et le second but, il n’y avait presque rien eu. C’est donc dans un match assez ennuyant que Monaco a fait le job pour prendre trois précieux points. Le club du Rocher reste 4e mais revient à 2 points de l’OM. De son côté, Ajaccio reste 19e de Ligue 1 en attendant les autres matches du jour.