Benfica : Roger Schmidt déjà fan de Renato Sanches

Après des semaines de négociations, João Neves a quitté Benfica pour le PSG et Renato Sanches a fait le chemin inverse. Huit ans après son départ, le milieu portugais revient dans son club formateur. Et visiblement, son entraîneur Roger Schmidt est tombé sous son charme, quelques jours seulement après son arrivée. Dans des propos relayés par A Bola en conférence de presse, ce samedi, le coach allemand s’est montré très élogieux à son égard.

La suite après cette publicité

« J’aime son attitude, il travaille dur à l’entraînement. Bien sûr, notre première tâche est de l’intégrer. Mais sur le plan footballistique et physique, c’est le top. Nous avons perdu un joueur (João Neves), mais nous avons aussi fait attention au budget et nous avons obtenu un très bon joueur. C’est la situation actuelle et j’en suis heureux. Nous connaissons sa situation. Mais s’il était toujours disponible et au plus haut niveau, peut-être que son retour ne serait pas possible. Nous faisons confiance au service médical, aux préparateurs physiques et à la motivation de Renato. J’ai dit au début que la première semaine [de Renato] était impressionnante, je ne m’attendais pas à ce qu’il soit à ce niveau. Jusqu’à présent, tout va bien. Nous verrons semaine après semaine où en est sa condition physique et quand il pourra rejoindre l’équipe. Je crois fermement qu’il deviendra un joueur très important pour nous », a expliqué l’homme de 57 ans.